بدء اقتراع المصريين بالمملكة العربية السعودية في الانتخابات الرئاسية

توافد المصريون المقيمون في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الجمعة، على مقر سفارة مصر بالرياض والقنصلية في جدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقامت السفارة والقنصلية المصريتان بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين الذين يتوافدون على مقرها لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر.

وتجرى عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر اليوم وغدا وبعد غد، وتسهيلا من الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن للناخبين إحضار أصل جواز السفر المميكن سارى الصلاحية أو أصل بطاقة الرقم القومى دون الحاجة للتسجيل المسبق حيث يحق لأي مواطن مصري مقيم في الخارج خلال توقيت الانتخابات الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية مصرية بالدولة المتواجد بها.