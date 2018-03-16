وصول شحنات من المواد الغذائية والخضروات إلى العريش

وصلت كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات إلى مدينة العريش بشمال سيناء، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وذكر مصدر في مديرية التموين، أنه سيتم بيع المنتجات الغذائية والخضروات نهار الجمعة في أكثر من موقع داخل العريش.



وتواصلت تحركات منافذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع المنتجات الغذائية في أحياء العريش، حيث شهدت المنافذ التي انتقلت لمنطقة «سويس إن» والساحة إقبالا كبيرا.



وتم تنسيق سفر عدد من أبناء محافظات الصعيد المغتربين، للعودة إلى محافظاتهم، من خلال اللجنة المشكلة بالديوان العام لمحافظة شمال سيناء، حيث تم نقلهم بواسطة 6 حافلات.