خروج مبكر لدورتموند وليون وتأهل سالزبورج وسيسكا بالدوري الأوروبي

ودع بوروسيا دورتموند الألماني مسابقة الدوري الأوروبي مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

أخفق الفريق الألماني في تعويض خسارته ذهابا على ملعبه 1 / 2، ليمنح بطاقة التأهل لسالزبورج، الذي واصل مغامرته في المسابقة.

وفي مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، صعد سيسكا موسكو الروسي لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين 3 / 2 على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي.

كان سيسكا خسر على ملعبه صفر / 1 ذهابا، لكنه صعد للدور التالي، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

أحرز أليكسندر جولوفين الهدف الأول لسيسكا في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل ماكسويل كورنيه لليون في الدقيقة 58، لكن النيجيري أحمد موسى أعاد التقدم لسيسكا مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60، وأضاف بونتوس ويرنيلوم الهدف الثالث للفريق الروسي في الدقيقة 65.

أعاد ماريانو دياز المباراة إلى أجواء الإثارة مجددا، بتسجيله الهدف الثاني لليون في الدقيقة 71، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من أصحاب الأرض لإدراك التعادل واقتناص ورقة التأهل لكن دون جدوى.