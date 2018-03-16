• المصرى: جهود مكثفة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى



تشارك مصر حاليا بجناح متميز في فعاليات المعرض السياحي الدولي SMT في دورته 43 اليوم ببارس، وذلك في إطار تكثيف الجهود الترويجية للمكتب السياحي المصري بباريس برئاسة الدكتور عادل المصري لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى وعودتها لطبيعتها كما كانت في عام الذروة السياحية 2010.



وزارت الجناح المصري Geneviève Darrieussecq وزيرة الدولة لشؤن السياحة بفرنسا، ورحب بها الدكتور عادل المصري، وتم منحها هدية تذكارية باسم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.



وأكدت فى تصريح لها لوكالات الأنباء والإعلام المرافق لها عن امتنانها لدولة ذو حضارة عظيمة مثل مصر كما أكدت على اهتمام الفرنسيين بالمقصد السياحى المصرى وأن مصر لها مكانة كبيرة لدى الفرنسيين وأعربت عن تطلعها لزيارة مصر فى القريب مرة أخرى حيث سبق وأن زيارتها منذ فترة طويلة.



وأوضح الدكتور عادل المصرى أنه على هامش المعرض الدولى تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية بوسائل الإعلام الفرنسية بالجناح المصرى التى تناولت خطة الوزارة والهيئة للنهوض بالقطاع السياحى المصرى واستمرار برنامج تحفيز الطيران العارض مع دراسة تنفيذ حملات مشتركة مع شركاء المهنة بالأسواق المختلفة وكذلك تكثيف الرحلات التعريفية لمنظمى البرامج الجدد والتمهيد لإجراء حملات ترويجية بالسوق الفرنسى.



وأضاف المستشار السياحى المصرى بباريس أن الجناح المصرى شهد زيارة العديد من جمهور الزائرين الأمر الذى يعكس بدء مؤشرات تحسن الحركة السياحية خلال الفترة القادمة من السوق الفرنسى.