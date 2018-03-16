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أصبح ريال مدريد الاسباني على مقربة من إعلان تعاقده الرسمي مع هداف بايرن ميونيخ الإلماني روبرت ليفاندوفسكي وارتدائه قميص النادي الملكي مطلع الموسم الجديد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أشارت اليوم الجمعة على أن وكيل أعمال ليفاندوفسكي إتفق مع مسئولي الريال بحصولهم على خدمات مهاجم البايرن وإتمام الصفقة، ويتبقى فقط الإتفاق على شروط النادي البافاري بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة على أنه تم التوصل لإتفاق ودي بين مسئولي الريال ووكيل اللاعب بتوقيع هداف منتخب بولندا لمدة عامين مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر في حالة تألقه مع الميرنجي.

ويأتي هذا بعدما شعر مسئولو الريال بصعوبة تحقيق حلم رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهاري كين هداف توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن ليفاندوفسكي سيكون بديلاً لكريم بنزيما المحتمل بيعه بقوة مع نهاية الموسم الجاري.

وبرغم اتفاق مسئولي الريال مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي ، إلا أن هناك أزمة كبيرة ستواجه الريال بسبب اعتماد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في مركز رأس الحربة وهو نفس مركز ليفاندوفسكي.