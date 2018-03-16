قال السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في اليابان، لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأضاف «كامل»، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء الجمعة، أن اليوم الأول من العملية الانتخابية في اليابان سار بشكل هادئ وميسر، ولكن أعداد الناخبين كانت قليلة نسبيًا.

وأوضح أن الجمعة ليس من أيام العطلة الرسمية في الخارج، والتي تشمل السبت والأحد فقط، لذلك لم يكن هناك إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، لذلك من المتوقع زيادة الإقبال على التصويت خلال اليومين المقبلين.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.