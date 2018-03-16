قنصل مصر في ملبورن: الأمور تسير على ما يرام بشأن عميلة التصويت

أكد السفير محمد الفخري قنصل مصر في ملبورن، أن الأمور تيسير على ما يرام بشأن قيام أبناء الجالية المصرية في أستراليا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي بدأت بالفعل، مؤكدًا حرص الجالية على المشاركة في هذه الانتخابات.



وتوقع السفير الفخري، في تصريح خاص لقناة «إكسترا نيوز»، الليلة، زيادة عدد المشاركين في عملية الاقتراع خلال يومي السبت والأحد باعتبارهما عطلة أسبوعية في أستراليا، مؤكدا أن السفارة قامت بالترويج على أكمل وجه لحث المواطنين المصريين المتواجدين في استراليا على المشاركة.



وأكد أن السفارة العامة في ملبورن مجهزة بكل الإمكانيات لتحقيق أكبر قدر من التيسر على الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هناك تجهيزات من قبل بعض أفراد الجالية لتقديم تسهيلات للجالية للقيام بالمشاركة في هذه الانتخابات.



وبدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.