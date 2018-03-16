مانشيستر يونايتد يجدد عقد مدافعه روخو لـ 2021

أعلن نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي ، عبر موقعه الرسمي ، تجديد عقد مدافع الفريق ماركوس روخو، وذلك بعقد يمتد لـ 2021 مع إمكانية إضافة عام آخر بموافقة الطرفين.

وعانى اللاعب صاحب الـ 27 عاما ، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، إبريل الماضي، أبعدته عن مانشستر يونايتد في معظم الدور الأول من الموسم الجاري، إلا أنه عاد مؤخرًا وشارك في 10 مباريات مع الفريق بجميع المسابقات.

وقال ماركوس روخو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد التجديد: منذ أن انضممت إلى مانشستر يونايتد ، كان كل شيء علي ما يرام واعتقدت أنه سيكون أكثر وأكثر. أنا سعيد للغاية بتمديد إقامتي في هذا النادي العظيم. عندما انضممت ، كان هدفي هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب و لقد فعلنا ذلك خلال العامين الماضيين ، وأنا أعمل بجد للعودة إلى الملعب ، وأود أن أشكر المشجعين على دعمهم والمدير للثقة والمساعدة التي قدمها لي داخل الملعب وخارجه".

وأضاف جوزيه مورينيو: "لقد انتقل ماركوس من قوة إلى قوة خلال الموسمين الماضيين ، وقد أظهر دائما مهارة كبيرة. على الرغم من أن إصابته أبقته بعيدًا عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ولكن ماركوس يعمل بجد للعودة إلى اللياقة البدنية الكاملة. مستعد دائما لوضع نفسه فداءًا لهذا النادي ويسعدني أنه وقع عقدا جديدا".