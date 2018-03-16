الأعلى للإعلام: لا توجد مخالفات إعلامية حتى الآن في تغطية تصويت المصريين بالخارج

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية بالخارج، مؤكدا أن طوابير المصريين أمام السفارات والقنصليات المصرية جاءت لتبرهن على حرص المصريين على أداء واجبهم الوطني وتشير إلى أن الإقبال في اليوم الأول سوف يستمر إلى نهاية الأيام الثلاثة المقررة للانتخابات.

وأشار المجلس - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن لجنة المتابعة الإعلامية للعملية الانتخابية تتابع التغطية الإعلامية للانتخابات بالخارج على مدار الساعة وترصد الأداء الإعلامي خلال فترة الانتخابات، كما يتم التنسيق مع غرف العمليات بوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات بشكل مستمر حرصا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وعلى دور الإعلام المهم في هذه العملية التاريخية.

وأكد المجلس أنه لا توجد حتى الآن أية مخالفات في وسائل الإعلام بشأن عمليات التصويت في الخارج باستثناء محاولات قنوات الإخوان الحث على عدم النزول، والتي قوبلت برفض شعبي وحضور مكثف أكد فيه المصريون بالخارج حرصهم على القيام بدورهم الوطني ورفضهم لكل المحاولات الإخوانية.

وتابع البيان قائلا: "تستمر اللجنة في انعقادها الدائم بمقر المجلس حيث تصدر تقريرها النهائي صباح الاثنين المقبل".