تايلاند وماليزيا يتفقان على تشييد سور حدودي بينهما بشكل مشترك

اتفقت حكومتا تايلاند وماليزيا على بناء جدار حدودي بطول 11 كيلو مترًا، بعد سنوات من الدراسة، طبقًا لما قاله متحدث باسم حكومة تايلاند لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» اليوم الجمعة.

وأبرم الاتفاق بين وزير الدفاع التايلاندي، براويت ونجسوون ونظيره الماليزي، داتو سيري هشام الدين تون حسين في اجتماع ثنائي عقد في بانكوك أمس الخميس، طبقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، كونجشيب تانتراوانيش.

وأضاف «كونجشيب»، «اتفقت الدولتان على بناء جدار مشترك واحد، بدلا من جدارين على كل جانب كما كان مقترحًا سابقًا»، وتابع، «ستقتسم الدولتان أيضا التكاليف بشكل متساوي».

وأضاف المتحدث، أنه على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد الإطار الزمني والتكاليف المحددة للبناء، من المتوقع استكمال الجدار خلال أقل من بضع سنوات.

وقالت وزارة الدفاع التايلاندية، إن الهدف الرئيسي لبناء الجدار في إقليم سونجخلا التايلاندي وبلدة بادانج بيسار الماليزية هو منع تهريب البشر عبر الحدود والمخدرات المحظورة والأسلحة.

وتشترك تايلاند وماليزيا في حدود طولها 640 كيلو مترًا، حيث يحمل الكثيرون جنسية مزدوجة، التي تنظر إليها السلطات التايلاندية بأنها ثغرة قانونية، تعمل لصالح التمرد في المنطقة الحدودية.

ويذكر، أن تايلاند دولة تقطنها أغلبية بوذية، لكن أقصى الجنوب هو منطقة تهيمن عليها أغلبية إسلامية، حيث أسفرت حركة تمرد انفصالية مستمرة عن مقتل أكثر من 6700 شخص منذ عام 2004.