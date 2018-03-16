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تفقد اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محطة سكك حديد القاهرة وإدارة شرطة التليفونات للوقوف علي الحالة الأمنية، في ضوء المستجدات على الساحة الداخلية.

وخلال المرور تبين انتظام كافة الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطة وأرصفة الوجه البحري والقبلي و الصالات والساحة الخارجية لمحطة القاهرة وسيارة الارتكاز الأمني وإجراءات التفتيش الأولية بالساحة الخارجية للمحطة والأشخاص قبل الدخول إلى المحطة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأجهزة بوابات الكشف على المعادن والتأكيد من صلاحيتها، مؤكدًا ضرورة فحص الحقائب في ضوء حسن معاملة المعجبين واحترام حقوق الإنسان.