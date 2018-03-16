شقيقة «زويل»: العالم الراحل كان بصدد الحصول على جائزة نوبل ثانية

استضافت مؤسسة السحاب لعلاج ذوي القدرات الخاصة بالفن في الإسكندرية، أعضاء حملة «ادعم حلم زويل» والتي تترأسها نانا زويل، شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، بحضور الداعية الإسلامية بهيرة خيرالله الملقبة بـ«أم الواعظات».



ترأس الندوة هدى الساعاتي، الصحفية بجريدة الشروق، والتي بدأت حديثها قائلة إن "العالم الجليل أحمد زويل كان ضمن أشهر 29 شخصية علمية مميزة على مستوى العالم، وكان شعاره أن الفشل هو بداية النجاح".



وقالت نانا زويل، إن الهدف الأساسي للحملة تحقيق أكبر حلم تمناه زويل لمصر وهي مدينته «مدينة زويل»، موجهة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمدينة خلال إحدى خطاباته.



وأضافت أن أحمد زويل كان بصدد الحصول على جائزة نوبل أخرى في الطب وذلك بعد حصوله على براءة اختراع ميكروسكوب رباعي الأبعاد، لا يوجد منه على مستوى العالم إلا اثنين أحدهما بجامعة كاليفورنيا والأخر بمدينة زويل.



أما المهندسة بهيرة خير الله، فقالت: "أفتخر أنني من جيل زويل، فبرغم الصعوبات التي واجهها لم يتراجع عن حلمه، وظلت بسمته على وجهه حتى آخر لحظات حياته".



وأكملت خير الله: "زويل أعاد مصر إلى مكانتها العالية وتمنى على مدار مشواره أن يمنح أبناء مصر فرصة وهو ما عبر عنه على أرض الواقع بحلمه الذي تجسد في (مدينة زويل) والتي تعتبر صدقة جارية لمحتاجي العلم".



فيما أشارت ريهام مشالي، مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة السحاب، إلى دور المؤسسة في العلاج بالفن لذوي القدرات الخاصة، وأنها جزء من المجتمع المدني الذي يجب أن يقوم بواجباته تجاه هذا المجتمع، حيث لا يمكن وضع كافة الأعباء على كاهل الدولة.