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مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين دور العبادة المسيحية

عصام عامر
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 7:58 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 7:58 م

تفقد، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، يرافقه اللواء شريف عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية بالثغر، بعض المنشآت، ودور العبادة المسيحية؛ للوقوف على خطة التأمين الخاصه بها، وذلك وفقا لبيان إدارة الإعلام والعلاقات، اليوم الجمعة.

وشدد «النمر»، خلال جولته، على ضرورة المرور المستمر للقيادات الإشرافية للخدمات الأمنية وتوعية القوات بالظروف الراهنه، مع ظهور القوات بالمظهر الإنضباطي المشرف وحسن معاملة المواطنين المترددين على أماكن العبادة المسيحية، والحرص على وجود فرد تابع للكنيسة بجوار رجال الأمن بالخارج؛ للتعرف على هويتهم.


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