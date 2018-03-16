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أرسنال يكرر فوزه على الميلان ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

لندن – د ب أ
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 12:13 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 12:13 ص

 

تأهل أرسنال الانجليزي لدور الثمانية بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه ميلان الإيطالي، إلى فوز 3 / 1، ليواصل تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه 2 / صفر في مباراة الذهاب.

 

تقدم ميلان بهدف مباغت عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 35، لكن الضيوف لم يهنأوا بالتقدم كثيرا، بعدما أحرز داني ويلبك هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 39 من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

 

في الشوط الثاني، أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 71، عبر قذيفة من خارج منطقة الجزاء، خدعت جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الشاب، قبل أن يعود ويلبك لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للفريق اللندني، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86.


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