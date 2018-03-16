تحدي جديد لآرسنال أمام سسكا موسكو

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أسفرت قرعة دور الربع النهائي للدوري الأوروبي اليوروباليج عن مواجهة قوية بين فريق آرسنال الإنجليزي ونظيره وسسكا موسكو الروسي.

ويستضيف آرسنال نظيره سسكا موسكو في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات يوم 5 أبريل المقبل، على أن تكون مباراة الإياب يوم 12 من نفس الشهر على ملعب أرينا خيمكي.

والتقى آرسنال في مناسبتين مع سسكا موسكو فشل خلالهم تحقيق الفوز، الأولى كانت في دوري أبطال أوروبا موسم 2006، بدور المجموعات وانتهت بفوز الفريق الروسي بهدف نظيف، وكانت مباراة الثانية انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد فريق سسكا موسكو واحد من خمسة فرق فشل أرسين فينجر في تحقيق الفوز أمامهم وهم: "فيورنتينا ، باوك سالونيكا ، باريس سان جيرمان وبورت فالي".