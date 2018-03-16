وزارة الهجرة: الإقبال في الدول العربية أكثر من الأوروبية

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريين المقييمين بالخارج والجاليات المصرية، بنزولهم اليوم للاقتراع بالمقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى 124 دولة عربية وأوروبية والأمريكيتين وأستراليا وكندا.

ووجهت مكرم، فى بيان صحفي اليوم الجمعة، التحية لكل المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا بالخارج.

وأضافت أن الجاليات المصرية بالخارج تتنافس بشرف على التصويت فى الانتخابات الرئاسية، نظرا لشعورهم بأن الدولة تمر بحرب شرسة، وأن المصري عليه دور كبير فى هذه المرحلة، كونه جنديا فى الخارج يريد الحفاظ على هذه الدولة من خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأشارت إلى أن الإقبال فى اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالدول العربية أكثر من دول أوروبا، نظرا لإجازة المصريين بالدول العربية، مؤكدة فى السياق ذاته، تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين بالخارج فى العملية الانتخابية.

وقالت وزيرة الهجرة أنها تتابع عمليات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2018 بشكل مستمر.

كما تدعو وزيرة الهجرة جميع المصريين في الخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني فى التصويت والحشد أمام صناديق الاقتراع، لما يمثله ذلك من من واجب وطني وحق دستوري.