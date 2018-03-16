الإصابة تهدد مشاركة مهاجم  المنتخب الروسي بمونديال 2018

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أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي اليوم الجمعة أن مهاجمه ألكسندر كوكورين صاحب الـ26 عاما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام ضيفه لايبزج الألماني مساء الخميس في إياب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأشار النادي إلى أن اللاعب سيغيب، على الأرجح، عن صفوف المنتخب الروسي في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

ومن المفترض أن يتوجه كوكورين إلى العاصمة الإيطالية روما حيث يخضع لمزيد من الفحوص، لحسم مدى حاجته للتدخل الجراحي.

ولم يكشف النادي الروسي عن فترة الغياب المتوقعة للاعب الذي سجل ظهوره الأول مع المنتخب الروسي في عام 2011 .

وانتهت مباراة أمس بالتعادل 1 / 1 ، لينتهي مشوار الفريق الروسي في البطولة ويتأهل لايبزج إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 3 / 2 .

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني لزينيت سان بطرسبرج قد أجرى تبديلا اضطراريا بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة عندما أصيب كوكورين إثر التحام مع ويلي أوربان لاعب لايبزج.