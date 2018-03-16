تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا بالدوري التركي

شارك محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي في خسارة فريقه قاسم باشا أمام أنطاليا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الدوري التركي الممتاز.

ولعب تريزيجيه المباراة بشكل كامل وقدم مباراة طيبة، لكن التوفيق لم يكن محالفا لفريقه في اللقاء.

وسجل أهداف أنطاليا سبور دينيز قداح وسوليمان دوكاراوهارون ألبسوي في الدقائق 42 و53 و82 ، فيما سجل هدفي قاسم باشا مباي دياجني في الدقيقتين 66 و70.



واضطر فريق قاسم باشا للعب بعشرة لاعبين بعد طرد بيرنارد مينساح في الدقيقة 50.



ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد قاسم باشا عند 31 نقطة في المركز الحادي عش