جهود مكثفة لكشف غموض سرقة «مكتب كورسات» بالعجوزة

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بالجيزة شكلت فريقا من المباحث الجنائية لكشف غموض اقتحام مجهولون مكتب تابع لجامعة أجنبية بالعجوزة والاستيلاء منه على بعض محتوياته.

وتبين من التحقيقات ومعاينة المكان عدم وجود آثار عنف أو شغب على نوافذ وأبواب المكان من الخارج، وأن المتهم دخل إلى المكان بطريقة مشروعة، وتبين أن المكتب عبارة عن شقة بعقار، متخصص فى تقديم "الكورسات" فى عدة مجالات، يتبع إحدى الجامعات بالقاهرة.

وكشفت المعاينة أن المتهمين إستولوا على جهاز عرض "بروجكتور"، و4 أجهزة كمبيوتر وعدد من الهاردات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

كان قد تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد تعرض مكتب تابع لجامعة أجنبية مقرها القاهرة، للسرقة على يد مجهولين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على بعض محتوياته وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتشكل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة.