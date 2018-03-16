الجمعة 16 مارس 2018 2:01 م القاهرة القاهرة 24.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

أول مواطن مصري بالخارج يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية يوجه رسالة للناخبين

ويلنجتون - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 1:35 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 1:41 م

«صوتك أمانة» رسالة وجهها الدكتور محمد الأنصاري المقيم فى نيوزيلاندا وأول مصري فى الخارج يصوت فى الانتخابات الرئاسية بالمقر الانتخابى بسفارة مصر بولينجتون.

حرص الدكتور الأنصاري - طبيب مقيم بنيوزيلاندا- ، على التواجد بالسفارة قبل أن تفتح أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، التى ستتواصل لمدة ثلاثية أيام فى ١٣٩ مقر انتخابى بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأعرب الأنصاري عن سعادته لكونه أول مصري بالخارج يشارك فى عملية التصويت، وأنه شرف بالتواجد قبل عشر دقائق من انطلاق التصويت فى ويلنجتون.

ووجه الدكتور محمد الأنصارى كلمة للمصريين فى الداخل والخارج قائلا "اذهب انتخب .. الأمر لا يستغرق أكثر من ١٠ دقائق.. هذه أمانة ولا بد من أن تدلوا بأصواتكم".

وكانت صافرة ماراثون الانتخابات الرئاسية قد أطلقت فى العاشرة مساء يوم أمس الخميس، بتوقيت القاهرة التاسعة صباحا بتوقيت ويلنجتون، من السفارة المصرية بنيوزيلاندا قبل أن تتوالى عملية التصويت فى ١٢٤ دولة على مستوى العالم اعتبارا من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل بلد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك