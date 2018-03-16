• مصر كانت من أهم الدول في صناعة القرار السياسي العالمي قبل النكسة

• الفن انعكاس المجتمع.. ولم يكن يوما سبب في التيه



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مسرحية «مدرسة المشاغبين» لم تكن مجرد مسرحية عادية، بل كانت «هويس تحول»، موضحًا أنها كانت عنوانًا لتحول وتغير كبير في المجتمع المصري، خاصة إن أول عرض لها كان في يوليو 1971، بعد نكسة 1967.



وأضاف «عيسى»، خلال برنامجه «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الخميس، «الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، أبدع في تسمية هزيمة 67، بالنكسة؛ للتخفيف من وقع كلمة هزيمة في ذاك الوقت، ولكن حاليًا هذا المصطلح هو أشد أثرًا من الهزيمة، ولكن الفن يعد العمود الفقري لفهم أي مجتمع وجذوره، الفن يستخدم لقراءة المجتمعات بداية بالسيرة الشعبية والموال والغناء وصولًا إلى الفن التشكيلي».



وتابع أن هزيمة 67، كانت محصلة أخطاء وقعت قبلها، لكنها غيرت في المجتمع نفسه، موضحًا: «كان عندنا أحلام كبيرة، والناس كانت متصورة أن القومية العربية ستنجح، وسنحقق وحدة عربية لا يغلبها شيء، والزعيم جمال عبد الناصر سيوحد العرب، ويجعل مصر في صدارة العالم، خاصة إنها كانت واحدة من أهم الدول في صناعة القرار السياسي العالمي».



وأشار إلى ما تم إذاعته عن نتائج حرب 67، من نجاح القوات المصرية في إسقاط 82 طيارة إسرائيلية، وما تسببه في ذلك من تضخم أحلام الشعب المصري وقتها، والتي وقعت كلها أرضًا بعد إعلان الهزيمة، متابعًا: «ما حدث كان دافعًا للناس حتى للتغيير، أول شيء في التغير أن الناس أصبحت أكثر وعيًا بأننا نواجه أزمة كبيرة وكارثية».



وتابع أنه في أعقاب النكسة، أقدم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على التنحي عن منصبه، لكن الشعب تمسك به وطالبه الاستمرار في مهامه رئيسًا للبلاد، من منطلق «زي ما دخلتنا خرجنا».



ولفت إلى المقطع الغنائي «اللي شبكنا يخلصنا»، من أغنية «جانا الهوى»، التي غناها عبد الحليم حافظ في فيلم «أبي فوق الشجرة»، قائلًا: «كانوا بيغنوها لعبد الناصر، اللي شبكنا في 67، يخلصنا، الفن أصبح واجهة أو عاكس، أو مرآة للمجتمع الذي دخل بعد النكسة في مرحلة من القل والتوتر والشك فيما عاش واثقًا فيه».



وأنهى حديثه، قائلًا إن الفن انعكاس للمجتمع، وعبر عن حالة «التوهان» التي كان يحيياها الشعب، ولم يكن يومًا سببًا في التيه.



