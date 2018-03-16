الأهلي يواصل مطاردته للهلال بثلاثية في الرائد

فاز الأهلي على مضيفه الرائد 3 / صفر، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري.



وسجل أهداف الأهلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 60 وعمر السومة في الدقيقة 65 وحسين على المقهوي في الدقيقة 76.



ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وتواجد مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلي، دون أن يشارك في اللقاء.



ويعد هذا الفوز هو الخامس عشر للأهلي هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر للرائد هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثماني.