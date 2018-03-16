سفير مصر بالكويت: أعداد الناخبين فى تزايد مستمر وسلوكهم «مشرف»

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن أعداد الناخبين أمام مقر السفارة فى تزايد مستمر منذ الصباح الباكر، واصفا سلوك الناخبين والتزامهم بالقواعد التي وضعتها السفارة خلال العملية الانتخابية بـ"المشرف".

وأعرب القونى – فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة – عن توقعه بارتفاع نسبة المشاركة بشكل كبير من قبل الناخبين، خاصة وأن الساعات الأولى من فتح باب التصويت، شهدت حشودا هائلة من الناخبين، الذين توافدوا على مقر السفارة منذ الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأشاد سفير مصر لدى الكويت بوعى الجالية المصرية، خاصة كبار السن الذين حرصوا على التوافد على السفارة مبكرا للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام الوطنية فى أجواء احتفالية مبهرة، معربا عن أمله فى استمرار كثافة المشاركة خلال يومى الانتخابات المقبلين.

وأكد أن العملية الانتخابية تسير وسط أجواء من الشفافية والديمقراطية، تعكس صورة حضارية عن المواطن المصري والدولة المصرية أمام جميع دول العالم.