قنصل مصر في نيويورك: إقبال الناخبين في تزايد مستمر

قال السفير هشام النقيب، قنصل مصر العام في نيويورك، إن السفارة فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، والموافق للساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، موضحًا أن الإقبال في تزايد مستمر، ومن المتوقع زيادته في الساعات المقبلة.

وأضاف «النقيب»، في تصريحات لقناة «أون لايف»، اليوم الجمعة، أن أعضاء الجالية المصرية أبلغوا القنصلية هاتفيًا بأنهم ينتقلون عبر أتوبيسات من مراكز تجمعهم، مشيرًا إلى تغطية مركز الاقتراع في نيويورك لأكثر من 11 ولاية أمريكية.

وأشاد بالجهد الذي قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات ودعمها للسفارات المصرية في الخارج بالقواعد الواضحة والصريحة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى تقديم السلطات الأمريكية لتسهيلات عديدة للقنصلية والمصريين الوافدين عليها.

وتابع: «تجمع المصريين بأعداد غفيرة هنا، وتركهم لعملهم وقدومهم من مسافات كبيرة للغاية في جو قارس البرودة للإدلاء بصوتهم، هو رد قاطع على أي استفسارات حول انتماء المصريين وحبهم لبلدهم ورغبتهم في اختيار مستقبلها».

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.