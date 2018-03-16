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وحدات الشعب الكردية: مقتل 9 مدنيين في قصف تركي على مستشفى بعفرين

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 10:43 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 10:43 م

أعلنت وحدات الشعب الكردية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل 9 مدنيين، في قصف تركي على مستشفى بمدينة عفرين السورية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.


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