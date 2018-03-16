المصريون في كندا والأرجنتين يتوافدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية

بدأ المصريون المقيمون في كندا في التوافد على مقر السفارة المصرية بأوتاوا والقنصلية المصرية بتورونتو صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وكانت السفارة المصرية والقنصلية، قد انتهتا من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق ذاته، فتحت السفارة المصرية بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس أبوابها لاستقبال المواطنين المصريين للمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 139 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.