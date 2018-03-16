جامعة نوتنجهام: الطالبة «مريم» كانت محبوبة ومتمكنة في دراستها

أشادت جامعة نوتنجهام بالطالبة الهندسة المصرية مريم مصطفى، التي توفت متأثرة بجروحها بعد الاعتداء عليها، مشيرة إلى أنها كانت محبوبة ومتمكنة في دراستها.



وقد توفيت مريم، 18 عاما، الأربعاء، بعد 3 أسابيع من الاعتداء عليها من قبل عصابة من 10 سيدات يوم 20 فبراير الماضي، ما أدى الى دخولها غيبوبة ثم خضوعها لعملية جراحية حرجة في المخ لعلاج النزيف الدماغي، قبل أن ترسلها المستشفى إلى المنزل لتتدهور حالتها وتتوفى متأثرة بجروحها.



وقالت يولتان ميلور نائبة مدير جامعة نوتنجهام - حسب ما نقلته صحيفة «نوتنجهام بوست» البريطانية: "إن كل من في الكلية مصدوم وحزين بوفاة مريم مصطفى".



وأضافت ميلور "تعازينا ودعواتنا لوالديها وعائلتها في هذا الوقت الصعب، سنفعل أي شيء باستطاعتنا لدعم العائلة، مريم كانت محبوبة وطالبة هندسة متمكنة في حرم هايفلدز الجامعي، وكان لديها طموحات قوية لدراساتها ومهنتها المستقبلية".



وأشارت إلى أن "مريم كانت طالبة حريصة عملت بجد في كل المحاضرات النظرية والعملية وكانت تسير بشكل جيد للغاية في دراستها".