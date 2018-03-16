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بدء تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في انتخابات الرئاسة

تصويت المصريين في الخارج - أرشيفية
تصويت المصريين في الخارج - أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 5:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 5:20 ص
بدأ المواطنون المصريون في كل من تايلاند وإندونيسيا التوافد على مقرى السفارتين المصريتين في بانكوك وجاكرتا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وفتحت السفارتان أبوابهما في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للدولتين أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للإقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 139 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

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