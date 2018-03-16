المصريون بماليزيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأت سفارة مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلى لماليزيا فى استقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.



وكانت السفارة المصرية بماليزيا قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.



ويحق لأي مواطن مصري مقيم بالخارج خلال توقيت الانتخابات التي تستمر حتى الأحد الموافق الثامن عشر الجاري الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالدولة المتواجد بها خلال الفترة القانونية للانتخابات.