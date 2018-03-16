سفير مصر ببريطانيا: المصريون في الخارج أكثر انشغالا بهموم الوطن

قال السفير ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، إن الإجواء الاحتفالية تسود عملية تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في بريطانيا، واصفًا الأجواء هناك بالمشهد الحضاري، الذي يعبر عن فعالية المصريين في تحديد من سيقود مصر بكل حرية وشفافية.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «أون لايف»، اليوم الجمعة، أن أسلوب التوافد على اللجنة والإدلاء بالصوت حضاري للغاية، مشيدًا بعملية التنظيم والإجراءات التي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن المصريين في بريطانيا كانوا يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للحث على المشاركة في الانتخابات، فضلًا عن دور السفارة في التوعية بالانتخابات، متابعًا: «المصري في الخارج أكثر انشغالًا بهموم الوطن أكثر من المصريين في الداخل، والجالية هنا على وعي كبير».

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.