«قابيل» يعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال «المصري-البريطاني»

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني لمدة 3 سنوات، برئاسة هشام مكاوي رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم، وفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب البيان، فإن المجلس الجديد يضم حسين شكري رئيس شركة «إتش سي» للأوراق المالية، وشريف البلتاجي شركة «بلكو» للحاصلات الزراعية، وعلي عيسى رئيس نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وهاني سري الدين من شركة سري الدين للاستشارات الدولية، كأعضاء.

كما يضم المجلس في عضويته مهاب أحمد من شركة «فارما أوفرسيز»، وعلاء دياب من شركة «بيكو» الزراعية، وحلمي فؤاد من بنك HSBC، ويحيى زكي من دار الهندسة للاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى هاني محمود من فودافون مصر، وأحمد الشرقاوي من مجموعة شركات «رامو»، وكريم عوض من المجموعة المالية «أي إف جي هيرميس»، ومحمد الكرداني، وأحمد الوصيف من شركة «وينجز» للسياحة والاستثمار، وماجد ملاك من مجموعة فنادق ومنتجعات تروبيتال.

وتضمن القرار، أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريًا نصف سنوي متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال «قابيل»، إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر وأكبر دولة أجنبية مستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مؤكدًا على أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.

وأشار «قابيل» إلى، أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.