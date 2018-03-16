سفير مصر بالدنمارك: الإقبال على الانتخابات الرئاسية «مبهر وغير متوقع»

قال السفير أيمن القفاص، سفير مصر في الدنمارك، إن إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية، التي بدأت أول أيامها اليوم في الخارج، كان مبهرًا وغير متوقع؛ نظرًا أن الجمعة ليست من أيام العطلة الرسمية.

وأضاف «القفاص»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن ما زال هناك ساعة ونصف ساعة على موعد غلق لجان الاقتراع أبوابها، متابعًا: «أنا منبهر بالمشاركة المصرية، وسعيد إنني كنت رأست لجنة فرعية، والمواطن المصري في الخارج نموذج مشرف لبلده».

وتابع أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مواطن مصري يبلغ من العمر 97 عامًا، ويشعر بالحزن لعدم قدرته على المشاركة في العملية الانتخابية، مضيفًا أن هناك مواطن آخر يمتلك شركة لتأجير السيارات، تواصل مع السفارة لتقديم 20 سيارة لنقل كبار السن أو متحدي الإعاقة إلى لجان الانتخابات مجانًا.

واستطرد: «مواطن وزوجته يبلغا ما يقارب 80 عامًا، جاءوا للإدلاء بصوتهما اليوم من مدينتها التي تبعد حوالي 4 ساعات سيرا بالسيارة عن مقر لجنة الانتخاب»، مؤكدًا أن أعداد الناخبين تجاوزت المتوقع مجيئها اليوم.

وذكر أن المصريين في الخارج تحركوا في ساعة الغداء للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية نظرًا أن الأعمال في الدنمارك تستمر في الجمعة ولا تنتهي قبل الخامسة مساء، مؤكدًا أن القنصلية المصرية كوبنهاجن ستكون مفتوحة دائمًا لتقديم خدماتها لكافة أبناء الجالية.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.