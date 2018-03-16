أكد إيميليو بوتراجينيو، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال، واصفاً إياها بـ "الحياة أو الموت".

وقال بوتراجينيو خلال تصريحاته عقب نهاية قرعة ربع نهائي دوري الأبطال :"هذا الدور سيكون صعباً مهما كان المنافس، من الجيد أننا سنلعب لقاء الإياب على أرضنا، ولكن علينا تحقيق نتيجة إيجابية في إيطاليا أولاً".

وأضاف بوتراجينيو قائلاً :"الأمر ليس سهلا وسنحاول الفوز، أثبتنا مراراً قدرتنا في هذه البطولة حين واجهنا المصاعب، نمتلك خبرات كبيرة، وبالنسبة لنا مباراة يوفنتوس حياة أو موت".

واختتم بوتراجينيو تصريحاته قائلاً :"نتمنى أن نكرر ما فعلناه أمام باريس سان جيرمان، ولكن أيضاً يجب أن نعلم أن يوفنتوس فريق قوي للغاية، ويمتلكون عقلية انتصارية كبيرة وخبرات عديدة بالبطولة الأوروبية".

هذا وسيستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي على ملعب يوفي أرينا يوم 3 إبريل المقبل نادي ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تكون مباراة الإياب بملعب سانتياجو برنابيو يوم 10 إبريل من نفس الشهر.