تأجيل عمومية الصحفيين لـ 30 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى الجمعة 30مارس الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من قانون رقم 76لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما وقع في كشف الحضور 20 من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، وفق المادة(34) من قانون النقابة.

وقال السكرتير العام للنقابة حاتم زكريا، إن النقابة قامت بإرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

وأضاف زكريا في بيان للنقابة: "النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين"، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.

وحضر من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين النقيب عبدالمحسن سلامة والسكرتير العام حاتم زكريا، وأعضاء المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، ومحمد خراجة ، وحسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد.