انطلاق تصويت المصريين فى روسيا وكينيا وإثيوبيا فى الانتخابات الرئاسية

فتحت سفارات مصر في كل من روسيا وكينيا وإثيوبيا أبوابها، صباح اليوم الجمعة، (التاسعة بالتوقيت المحلي) لاستقبال المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وسوف يتواصل تصويت المصريين بالخارج في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بـ 139 مقرًا فى 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة "تابلت" حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.