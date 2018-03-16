قنديل: الأهلي جاهز للفوز على مونانا

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة في الجابون، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم جاهزون للقاء الغد أمام مونانا الجابوني.

ويلاقي الأهلي مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال الإفريقي على ملعب الصداقة، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة قبل أسبوعين برباعية نظيفة.

وأضاف قنديل، أن ثقته كبيرة في لاعبي الأهلي لأنهم يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم وضرورة تحقيق نتيجة تصعد بهم إلى دوري المجموعات.

وأشار إلى أن الخبرة التي يمتلكها لاعبو الأهلي وجهازهم تجعلهم لا يستندون لنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالحهم 4-صفر، ولابد من بذل أقصى جهد طوال الـ90 دقيقة، لأن الأهلي دائمًا يلعب على الفوز خاصة وأن طموحات كل الأهلاوية هذا العام تنحصر في الحصول على بطولة إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.