قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، إنه يتم التركيز على الجانب التطبيقي بدلًا من الجانب العلمي فقط في الأبحاث التي تُجرى داخل المركز، متابعًا أنه تم استبدال مكاتب المستثمرين بمكاتب لنقل التكنولوجيا.



وأضاف «شعلان» خلال لقائه ببرنامج «أمنية مصرية»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية أمنية زعزوع، مساء الخميس، أن المركز به 14 شعبة و109 قسم يتبعوا أسلوب التقييم المنهجي الذي يعتمد على مؤشرات الأداء؛ لقياس مدى كفاءة الإنتاج على مدار العام.



وتابع أنه تم إعادة توزيع الميزانية في المركز حسب الأولويات المطروحة؛ لتقديم الدعم المالي للمنتجات والأبحاث وتجهيز المعامل والإنشاءات الجديدة بما يخدم العملية البحثية في المركز، مضيفًا أنه تم إنشاء معرض لبيع منتجات الأبحاث لجمهور داخل المركز القومي.



