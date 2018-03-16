عرضت فضائية «أون لايف»، لقطات حية خلال تصويت الجالية المصرية بدولة الكويت في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالخارج وفقًا لتوقيت كل دولة.

وشهدت اللقطات غناء الناخبين أغنية «قالوا إيه» داخل السفارة المصرية بالكويت، خلال احتشادهم في اليوم الأول للانتخابات بالخارج.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.