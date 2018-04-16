رئيس وزراء أستراليا يبحث الأمن والتجارة خلال جولة أوروبية

قال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، إنه سيركز على الأمن والتجارة خلال جولته الأوروبية المقررة هذا الأسبوع، حيث سيدفع إلى عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.



وقال تيرنبول في بيان إن الزيارة تأتي في "وقت حاسم"، مضيفا "أن هجمات الكيماوية في سوريا وفي شوارع إنجلترا أثارت استجابة قوية وموحدة من أستراليا وحلفائنا".



وسيحضر تيرنبول اجتماعا لرؤساء حكومات الكومنولث في لندن يوم الخميس المقبل، قبل السفر إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير ورجال الأعمال.



وخلال زيارته إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، قال تيرنبول إنه سيركزعلى "المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي".



وأضاف "أؤمن بالتجارة الحرة لأن التجارة الحرة تخلق فرص عمل. هذه هي الرسالة التي سأوجهها إلى أوروبا.. إن العلاقة الاقتصادية والأمنية بين ألمانيا وأستراليا قوية، خاصة في صناعاتنا الدفاعية".



يذكر أن حكومة تيرنبول أبرمت الشهر الماضي مع شركة "راينماتول ديفنس" المملوكة لألمانيا، عقدا قيمته 5.2 مليار دولار أسترالي (3.9 مليار دولار) لبناء أسطول جديد مكون من 211 مركبة مدرعة ميدانية من طراز "بوكس آر في" لصالح الجيش الأسترالي.



وسيغادر بعد ذلك تيرنبول إلى بروكسل للقاء الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لإجراء محادثات تتناول الأمن والتجارة.



ويختتم جولته في أوروبا بافتتاح متحف بالقرب من بلدة فيليرز-بريتونو الفرنسية تكريما للأستراليين الذين خدموا في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى.