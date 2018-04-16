وزير الدفاع: مصر تمتلك أسباب قوة تمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها

قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن الجيش المصري سيظل ركيزة للقيم والمبادئ ونموذجا للعمل بكل تفاني وإخلاص من أجل الوطن، وأن ما تقوم به القوات المسلحة من مهام لدعم جهود البناء والتنمية واقتلاع جذور الإرهاب والفكر المتطرف هو عمل نبيل ، مؤكدا امتلاك مصر أسباب القوة التي تمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها تحت مختلف الظروف .

جاء ذلك خلال لقائه الدارسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس ، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم خلال العمليات الأخيرة للقضاء على الإرهاب.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته بمناسبة عيد تحرير سيناء لجميع رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يخوضون الآن معركتهم النبيلة من اجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار القائد العام إلى أهمية الدور الذي تقوم به المعاهد التعليمية المختلفة في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحـة لتأهيلهم بالعلوم العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مما يؤهلهم لتولي الوظائف القيادية ، بجانب دورها في تأهيل الوافدين من الدول الشقيقة الصديقة.

وأدار الفريق أول صدقي صبحي، حواراً مع عدد من الدارسين استعرض خلاله عددا من القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية ، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم تجاه العديد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي ، مشيداً بما لمسه من وعي ودراية تامة يتمتع به الدارسون في مختلف المجالات.

وشدد القائد العام علي أن مصر ستظل وطنا آمنا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك ، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة التي تسعى إلى هدم القيم والموروثات الحضارية والنيل من الروح المعنوية للمواطنين ، وطالبهم بالاستفادة من الإمكانات التي وفرتها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير قدراتهم وخبراتهم العلمية والعسكرية التي تعينهم على أداء المهام المستقبلية التي يكلفون بها لخدمة الوطن وصون مقدساته.

وأثنى القائد العام على آداء رجال القوات المسلحة والشرطة في العملية الشاملة سيناء 2018 والنجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل .

حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.