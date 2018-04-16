يقيم متحف الفن الإسلامي، غدًا الثلاثاء، معرض اللوحات الفوتوغرافية تحت عنوان «عدسة»، بمتحف المكتبة، بمكتبة الإسكندرية.

وقالت رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح، إن هذه هي الجولة الثالثة للمعرض منذ افتتاحه في شهر أكتوبر الماضي، بعد إعلان متحف الفن الإسلامي عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في شهر أغسطس.

وأضافت أنه تقدم للمسابقة 285 فنانًا تم اختيار 39 فنانًا منهم، وبعدها قرر نقل المعرض إلى العديد من الأماكن، وذلك ضمن الخطة التسويقية للمتحف وكان أولها في قصر ثقافة بورسعيد في شهر يناير، ثم المركز الثقافي الهندي بالقاهر في شهر أبريل.

ومن جانبه قال مدير عام متحف الفن الإسلامي ممدوح عثمان، إن المعرض يضم 64 لوحة تصور مجموعة من مقتنيات متحف الإسلامي وقاعاته، التقطها 39 فنانًا حيث شارك كلا منهم بلوحة واحدة مقاس 50×70 أو لوحتين مقاس 30×40.