أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره لفعاليات الحفل الختامي لتمرين "درع الخليج المشترك 1 " فى المنطقة الشرقية بالسعودية بما أظهرته القوات المشاركة من كفاءة قتالية عالية واستعداد وتأهب راقيين، مشيراً إلى ما تساهم به المناورات والتمارين المشتركة فى تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني للقوات المشاركة، بما يضمن استعدادها للتصدي لمختلف التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالحفل الختامي لتمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي عُقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة في التمرين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحفل الختامي للتمرين المشترك شهد عروضاً ومناورات عسكرية من مختلف القوات المشاركة، وذلك بعدما استمر التمرين لمدة شهر كامل، حيث يعد من التمارين العسكرية الكبيرة بالمنطقة، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية تسليحها.

وقد تضمن التمرين تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة بالذخيرة الحية بهدف رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني، وقد شاركت في التمرين قوات برية وبحرية وجوية من 25 دولة، من بينها مصر والسعودية.