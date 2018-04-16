رئيس الأركان السعودي: «درع الخليج المشترك» يستهدف تعزيز الأمن العربي

أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي، فياض بن حامد الرويلي، عن اعتزاز بلاده بتشريف قادة الدول العربية حضور العرض الختامي لتدريب «درع الخليج المشترك» الأول.

وقال «الرويلي»، في كلمته خلال فعاليات ختام تدريب «درع الخليج المشترك 1»، اليوم الإثنين، إن هذا التمرين جاء امتدادًا لتدريبات مشتركة سابقة، تهدف إلى تأصيل العمل المشترك لتعزيز الأمن العربي، ورفع القدرات الاحترافية للقوات المسلحة المشاركة.

وأضاف أن هذه المناورات استهدفت في المقام الأول تقوية الروابط العسكرية بين القوات المشاركة، وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من المستوى القتالي، وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه العالم حاليًا وعلى رأسها الإرهاب.

وتابع أن الإرهاب أضبح خطر يداهم العالم أجمع وليس الوطن العربي فقط، لافتًا إلى وجود أنظمة وقوى دوليه ترعاه وتموله.

واستطرد: «السعودية أدركت تحولات البيئة الاستراتيجية وأدارت تحالفًا عربيًا لنصرة الشرعية في اليمن الشقيق، وشكلت تحالفًا عربيًا إسلاميًا لمكافحة الإرهاب، والتعصب المذهبي المقيت، التي تركز بلاده على محاربته إعلاميًا وفكريًا».

وانطلقت اليوم الإثنين، فعاليات ختام تدريب «درع الخليج المشترك» الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية المشاركة في التمرين، والتي ستشهد عروضًا عسكرية مصاحبة من مختلف القطاعات المشاركة.

جدير بالذكر أن تمرين «درع الخليج المشترك» الأول، بدأ في الثامن عشر من مارس الماضي، وتنظمه وزارة الدفاع السعودية بالمنطقة الشرقية تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة إلى جانب القوات السعودية.