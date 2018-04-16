محافظ الشرقية يفتتح ملتقى التوظيف الثاني للشباب في حضور مناديب 56 شركة ومصنع

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افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ملتقى التوظيف الثاني بمعاهد العبور بمدينة بلبيس، والمقام من خلال توأمة بين مديرية القوى العاملة ومعاهد الشرقية، وذلك بمشاركة 56 شركة ومصنع بالقطاع الخاص؛ لإتاحة 5 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات.

جاء ذلك اليوم الإثنين، في حضور الدكتور عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، وخالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

وطالب المحافظ الشباب بضرورة تغيير فكرة العزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة، لافتًا إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

وأكد اللواء سعيد، على ضرورة التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى، وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر، والاستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة من الصندوق الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج «مشروعك» بالمحافظة.

كما طالب محافظ الشرقية، الشباب الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج «مشروعك»، والذي تقيمه وزارة التنمية المحلية؛ لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياة كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ، بدور مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أنه تم إتاحة 32 ألف فرصة عمل حقيقية بالشركات والمصانع الخاصة بنطاق دائرة المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، إن مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع المحافظة سوف تقوم بإقامة ملتقيات للتوظيف بكل مركز ومدينة؛ للوصول إلى الشباب وطرح فرص العمل بالقطاع الخاص أمامهم لتشجيعهم على الحصول عليها للحد من ظاهرة البطالة ودفع عجلة التنمية والبناء.