«نواب» شمال سيناء يطالبون بإضافة نسبة 5% للمجموع الكلي لطلاب شهادات الثانوية

تقدم أعضاء مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، بمذكرة إلى عدة جهات؛ لاتخاذ قرار تخفيف آثار توقف الدراسة بالمحافظة.

وذكر النائب رحمي بكير، من العريش، أنه تم إرسال عدة مخاطبات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، تضامنا مع مطالب أهالي وأولياء الأمور بشمال سيناء، وهي إضافة نسبة 5% للمجموع الكلي لطلاب شهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية، وتم توقيع المناشدات من النواب الستة الممثلين لشمال سيناء في مجلس النواب.

يُذكر أن الدراسة متوقفة في أنحاء شمال سيناء منذ شهرين تقريبا ، بسبب الظروف الأمنية؛ ما دفع أولياء الأمور لإرسال مناشدات لعودة الدراسة أو تخفيف آثار توقفها، مع بدء حملة توقيعات لمنح طلاب الشهادات الثانوية نسبة 5% كمقاعد إضافية في الجامعات الحكومية والخاصة.