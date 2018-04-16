واشنطن: لم يصدر قرار بعد بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه لم يصدر قرار بعد بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأوضحت ساندرز أن هذه العقوبات يجري دراستها وقريبا سيصدر قرار.

كانت نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، أعلنت أمس الأحد عن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية، ولفتت إلى أن هذه العقوبات سيتم الإعلان عنها اليوم.

وذكرت هيلي في تصريحات تليفزيونية أمس أن العقوبات الجديدة «سيتم تطبيقها مباشرة على أي نوع من الشركات تتعامل مع معدات لها صلة بالرئيس السوري بشار الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية».