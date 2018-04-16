البيت الأبيض: «ترامب» لم يحدد موعدا لسحب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما زال يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، لكنه لم يحدد وقتًا معينا لهذا، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أوضحت أن: «المهمة الأمريكية لم تتغير وترامب كان واضحًا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية للوطن بأسرع ما يمكن».

وأضافت: «إننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل، وتوفير الظروف التي تمنع عودته، كما أن واشنطن تتوقع اضطلاع حلفائها وشركائها الإقليميين بمسئولية أكبر عسكريًا وماليًا لتأمين المنطقة»، حسب تعبيرها.

يُذكر أن سوريا تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتخذوا قرارًا بقصف سوريا اعتمادًا على وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وليس على حقائق.