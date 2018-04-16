ابنة الحاجة سعدية: الإفراج عن والدتي يتوقف على إمضاء النائب العام

قالت هدى محمد، ابنة الحاجة سعدية، المتهمة في قضية تهريب حقيبة مخدر «الترامادول» إلى السعودية، إن الإفراج عن والدتها يحتاج لإمضاء من النائب العام، مطالبة النائب العام بسرعة التدخل للإفراج عن والدتها السيدة المسنة، خوفًا من أن يصيبها مكروه.



وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد، أنها أرسلت تسجيل صوتي لوالدتها يوضح تأثرها النفسي بما حدث معها، رغم التعامل الجيد ومراعاة ظروفها الصحية من قبل السلطات السعودية والسفارة المصرية.



وقد أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط المتهمين في قضية توريط معتمرة مصرية من الدقهلية، تدعى الحاجة سعدية عبدالسلام، تبلغ من العمر 75 عامًا، في قضية تهريب مخدرات بالسعودية، من خلال وضع حقيبة بداخلها أقراص «الترمادول» بزعم توصيلها لأحد أقاربهم في السعودية.



