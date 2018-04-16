الجامعة العربية: قمة الظهران هدفها اتخاذ موقف بشأن سوريا وليس الإدانة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الأزمة السورية تعد مشكلة معقدة منذ 7 سنوات، موضحًا أن القمة العربية الـ29 أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية بغض النظر عن الطرف المُستخدِم، حسب تعبيره.



وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أن هدف «قمة الظهران» هو أن تأخذ موقفًا وليس الإدانة أو الشجب، مؤكدًا أن الشعب السوري هو الذي يدفع الثمن.



وأكد أن القمة العربية تتناول الأزمة السورية بشكل شامل وتبحث عن الحد الأدني من التوافق بين زعماء العرب في هذه الأزمة، معقبًا: «القمة تهدف إلى اتخاذ موقف ليس لحظيًا، بحيث ينظر إلى الأمام ويبحث عن التسوية السياسية وحقن دماء السوريين وكيفية الخروج من الورطة الحالية».



وأوضح أن القصة السورية بالنسبة للقمة العربية ليست إدانة، لكنها أعمق من ذلك، موضحًا أنه ستكون هناك قرارات شاملة وكاملة، بشأن الأزمة السورية، بشكل يبحث كيفية استعادة الدور العربي في الوصول لتسوية الأزمة.



واختتمت مساء الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى «إثراء» بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتى عُقدت برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز.



وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا لمختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.