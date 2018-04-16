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الملك سلمان: «درع الخليج» يؤكد قدرة العرب على العمل ضمن تنظيم عسكري موحد

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 3:01 م | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 3:01 م

قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إن تدريب «درع الخليج المشترك» الأول، يؤكد قدرة العرب على العمل ضمن تحالف مشترك وتنظيم عسكري موحد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل.

وشهد اليوم الاثنين، ختام تدريب «درع الخليج المشترك» الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية المشاركة في التمرين، والتي ستشهد عروضًا عسكرية مصاحبة من مختلف القطاعات المشاركة.

جدير بالذكر أن تمرين «درع الخليج المشترك» الأول، بدأ في الثامن عشر من مارس الماضي، وتنظمه وزارة الدفاع السعودية بالمنطقة الشرقية تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة قوات عسكرية من 25 دولة، من بينها المملكة.


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